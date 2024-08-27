Мать фигуристки Горобченко объяснила дисквалификацию дочери

Мать российской фигуристки Варвары Горобченко Светлана заявила, что не согласна с решением Российского антидопингового агентства дисквалифицировать ее дочь на пять лет, а также высказалась о связи с вердиктом по делу Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«И еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой. Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — заявила мать спортсменки.

Информация о дисквалификации Горобченко появилась 27 августа. Ее дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

Горобченко 17 лет. Изначально сообщалось, что она работает под руководством олимпийской чемпионки — 2014 в командном турнире Юлии Липницкой, ее занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако позднее стало известно, что спортсменка покинула академию раньше, чем был вынесен вердикт о дисквалификации.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых разгорелся допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Разбирательства шли два года, и зимой 2024 года фигуристку, которая занималась у Этери Тутберидзе, дисквалифицировали на четыре года.