Тарасова планирует посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что планирует посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт‑Петербурге.
«Собираюсь посетить контрольные прокаты сборной в Санкт‑Петербурге в сентябре. Что касается ожиданий, то какие могут быть ожидания? Это контрольные прокаты. Ожидаю просмотра новых программ, как обычно», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, на этой неделе, 28 и 29 августа пройдут финальные выступления на контрольных прокатах среди юниоров в Новогорске. Новые программы покажут танцоры на льду. Начало в оба дня запланировано на 14:30.