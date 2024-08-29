Сегодня состоится премьера ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени»

Сегодня, 29 августа, в 15:00 состоится премьера ледового шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Хранители времени», которое пройдёт на «Татнефть Арене» в Казани. Запланировано два показа: второй состоится в 19:00. Вечернее шоу будет транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.

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«История о зарождении мира, традициях, семье и преемственности поколений. Красочные костюмы, яркая сценография и незабываемое выступление звезды мирового фигурного катания», — говорится в соцсетях Первого канала.

Загитова анонсировала премьеру собственного шоу 1 июля. Фигуристка отмечала, что идея создать собственный ледовый проект зрела у неё уже давно. Премьеру шоу «Хранители времени» Алина приурочила к Дню Республики Татарстан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его в прямом эфире.