Загитова заявила о продаже всех билетов на свое ледовое шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о продаже всех билетов на своё ледовое шоу «Хранители времени».

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«Sold out» (продано), — написала фигуристка, опубликовав афишу в соцсетях.

Неизвестно, имеется ли в виду только вечернее шоу, которое стартует в 19:00 по московскому времени и будет протранслировано в прямом эфире на официальном сайте Первого канала. На шоу, стартовавшем в 15:00, трибуны не заполнены — об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Константин Лесик.

Загитова анонсировала премьеру собственного шоу 1 июля. Фигуристка отмечала, что идея создать собственный ледовый проект зрела у неё уже давно. Премьеру шоу «Хранители времени» Алина приурочила к Дню Республики Татарстан.