В московском суде началось заседание по делу об уходе Парсеговой из академии Плющенко

В Никулинском районном суде города Москвы началось очередное заседание по делу академии «Ангелы Плющенко» и фигуристки Арины Парсеговой, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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Первое заседание суда состоялось 17 июля, сторона Парсеговой подала встречный иск, впоследствии рассмотрение дела было перенесено с 30 июля на 7 августа. В пятницу в зале суда присутствует мать фигуристки Наталья Парсегова.

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. В июне совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила «Матч ТВ», что будет судиться с родителями фигуристки из‑за ее ухода. В Telegram‑канале она уточнила, что на подготовку Парсеговой было потрачено почти 2 миллиона рублей, поэтому родители фигуристки будут обязаны вернуть денежные средства, а также оплатить все расходы на судебные издержки.