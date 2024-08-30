15-летняя российская фигуристка приостановила карьеру

15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко рассказала, что приостановила карьеру из-за серьезных проблем с сердцем. Слова юной спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Есть проблемы с сердцем, они начались еще в прошлом сезоне. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, по их итогам решится, когда можно вернуться к тренировкам», — заявила Понтелеенко.

Также фигуристика рассказала о планах по возвращению на лед.

«В первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Все остальное придет, многое можно даже купить. Буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, когда сложный период закончится», — добавила она.

В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на чемпионате России, прыгнув два четверных тулупа. На юниорском первенстве в 2023-м она была в пятерке сильнейших. Понтелеенко также работала над изучением других четверных прыжков.