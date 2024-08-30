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Тарасова оценила ледовое шоу Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила ледовое шоу Алины Загитовой, передает РИА Новости.

Тарасова оценила ледовое шоу Загитовой
© globallookpress.com
"Я видела только начальную часть ледового шоу. Все, кто готовил программу, молодцы. Потому что оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России", - сказала Тарасова.

Премьера шоу Загитовой "Хранители времени" состоялась 29 августа на "Татнефть Арене" в Казани.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период".