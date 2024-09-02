Тарасова не верит, что при жизни увидит пятерной прыжок у фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не верит, что увидит при жизни на соревнованиях пятерной прыжок в исполнении фигуристов. Об этом она рассказала ТАСС.

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"Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок, - сказала 77-летняя Тарасова. - Думаю, что даже больше, чем через десять лет. Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли. Я не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как некоторые".

19 июля Международный союз конькобежцев опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании. Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов. Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.