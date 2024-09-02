Сын Плющенко пообещал Овечкину выполнить элемент ультра‑си в новом сезоне

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр пообещал капитану клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину выполнить в предстоящем сезоне элемент ультра‑си.

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Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram‑канале видео разговора сына и Овечкина.

— Постараюсь четверной, но тройной аксель обещаю. Четверной давайте попробуем изучить, — сказал Плющенко‑младший.

— Четверной ты в этом сезоне обещал, давай, — отреагировал Овечкин.

— Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира, — отметил Евгений Плющенко, говоря о дружбе с Овечкиным.

Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).