Суд удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой и постановил взыскать со спортсменки 1 миллион 800 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Ранее видео, на котором Арина Парсегова исполнила аксель в 12,5 оборота на страховке, стало вирусным. Эксперты отмечали, что юная спортсменка выполняет такие сложные каскады, как лутц-тулуп и флип-тулуп, хорошо чувствует музыку и получает похвалы за артистизм.

Она тренировалась до сезона-2020/21 под руководством Этери Тутберидзе, после чего перешла к Плющенко и ее называли надеждой его школы фигурного катания. Однако затем фигуристка, которой сейчас 12 лет, ушла из академии «Ангелы Плющенко».

Академия обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств на сумму 1,9 миллиона рублей из-за отказа ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

По решению суда, со спортсменки будет взыскано 1 миллион 800 тысяч рублей.

При этом ранее мама Арины Парсеговой Наталья Парсегова в интервью «Спорт-Экспресс» заявила, что обучение ее дочери в академии «Ангелы Плющенко» оплачивал спонсор, за это девочка участвовала в рекламной кампании. По ее словам, те суммы, которые есть в иске в соответствии с подписанными актами, «уже заплачены академии спонсором, а никто два раза за одну бутылку молока в магазине не платит».