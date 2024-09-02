Фигуристка Парсегова обжалует решение взыскать с нее 1,8 млн рублей
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии "Ангелы Плющенко", обязав ее бывшую воспитанницу Арину Парсегову выплатить 1,8 млн рублей за невыполнение условий договора. Представители Парсеговой намерены обжаловать решение суда в апелляции, заявил представитель спортсменки в беседе с ТАСС.
"Полагаем, что примем решение о обжаловании судебного акта в апелляционной инстанции", - заявил представитель Парсеговой.
История конфликта началась в мае 2023 года, когда Парсегова неожиданно перешла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого "Ангелы Плющенко" подали иск, требуя компенсацию за понесенные в интересах фигуристки расходы. В сентябре суд Москвы принял решение в пользу академии, взыскав с Парсеговой 1,8 млн рублей.