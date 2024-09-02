Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал суд с фигуристкой Парсеговой. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

По словам Плющенко, он полностью удовлетворен решением суда. При этом спортсмен отметил, что действия мамы фигуристки в сторону его академии являлись некорректными.

«Мы полностью оплачивали подготовку фигуристки, включая ее зарплату. Очень бережно относились к здоровью юной спортсменки. Покоробили слова мамы Парсеговой, утверждавшей, что в академии девочку на тренировках заставляли прыгать, несмотря на травмы. Это стало последней каплей в истории. Обвинять меня в том, что заставляю спортсменку рисковать здоровьем и выполнять на тренировках сложные прыжки, вообще последнее дело», — заявил он.

Напомним, что ранее в Никулинском районном суде Москвы рассматривалось гражданское дело о взыскании средств с Парсеговой на сумму 1,9 миллионов рублей — ранее девушка покинула академию Плющенко, и ушла работать к Этери Тутберидзе. Согласно решению суда, с представителей Парсеговой будет взыскан 1 миллион 800 тысяч рублей. Как заявил Плющенко, эти деньги он отправит на благотворительность.