Трусова назвала причины поспешной свадьбы с Игнатовым

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в интервью Hello! Russia призналась, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. Так она объяснила причину поспешного брака с фигуристом Макаров Игнатовым. Пара поженилась всего через полгода после начала отношений.

Я всегда думала, что смысла долго встречаться и жить вместе до свадьбы нет. Ну и мама мне это говорила. Поэтому Макара я сразу предупредила: если нет серьезных намерений, то и встречаться незачем, — поделилась фигуристка.

Трусова также рассказала, как будущий муж катался в Санкт-Петербурге и часто приезжал в гости, оставался у нее. По словам фигуристки, это было самое сложное время. Отношения на расстоянии спортсменка назвала непростыми. Трусова отметила, что ей не нужно личное пространство. Фигуристке хотелось, чтобы Игнатов «постоянно был рядом».

Муж Трусовой посоветовался с отцом, прежде чем жениться. Родитель поддержал его решение. Фигурист задался вопросом, чего ждать. Игнатов добавил, что воспитание, согласно которому порядочный человек обязан жениться, взяло верх.

Ранее Трусова заявила, что с 16 лет думает стать матерью. 20-летняя фигуристка хотела бы двоих или троих детей. Однако первой Трусова планирует родить дочку.