«Шоу должно продолжаться!» Загитова опубликовала фотографии с «Хранителей времени»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фотографии со своего шоу «Хранители времени», которое состоялось 29 августа в Казани.

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«Шоу должно продолжаться!» — фигуристка сопроводила публикацию подписью на английском языке.

Ранее Загитова призналась, что хочет расширить географию шоу — показать его в Москве и в других регионах России. При этом сюжет посвящён истории Татарстана, премьера также была приурочена к Дню республики.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она объявила о приостановлении спортивной карьеры в декабре 2019 года, с тех пор выступает в различных шоу и занимается собственными проектами.