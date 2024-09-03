Ученица Плющенко усложнит программу элементом ультра-си

Фигуристка София Сарновская планирует усложнить произвольную программу в предстоящем сезоне элементом ультра-си. Об этом она рассказала ТАСС.

"Мы много раз накатывали программы, отрабатывали прыжки, связки, вращения, дорожки, - рассказала Сарновская. - Мы поменяли обе программы, идея короткой программы была у Евгения Викторовича [Плющенко] еще три года назад, в итоге мы ее сейчас воплотили. В произвольной программе мне очень понравилась музыка из фильма, мне ее компоновали несколько раз, с четвертого раза добились того результата, который нам понравился. Постановщик программ - Дмитрий Михайлов".

"В сезоне в произвольной программе будут усложнения, планирую вставить [элемент] ультра-си. Настроение на сезон боевое, у меня хороший настрой, готова к сезону", - добавила Сарновская.

Сарновской 12 лет. Она является ученицей Плющенко. В 2023 году на Всероссийских соревнованиях "Мемориал С. А. Жука" среди мальчиков и девочек она стала второй.