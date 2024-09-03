Трусова вошла в список участников контрольных прокатов сборной России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. В него вошла серебряная медалистка Олимпийских игр Александра Трусова. На соревнованиях она в последний раз выступала в первой половине сезона-2022/2023.

В списке одиночников-мужчин присутствуют Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, а также такие известные фигуристы, как Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и другие. В женском одиночном катании в список вошли Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и ещё шесть фигуристок.

На официальных соревнованиях Трусова в последний раз выступала в первой половине сезона-2022/2023.