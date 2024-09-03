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Александра Трусова заявлена на контрольные прокаты под двойной фамилией

Стало известно, под какой фамилией выступит Александра Трусова на контрольных прокатах российских фигуристов.

Александра Трусова заявлена на контрольные прокаты под двойной фамилией
© Чемпионат.com

В предварительном заявочном списке Трусова, 17 августа вышедшая замуж за Макара Игнатова, фигурирует под двойной фамилией — Трусова-Игнатова.

Во время свадьбы Трусова заявила, что взяла фамилию мужа, который также выступит на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, вице-чемпионка Олимпийских игр планирует показать программы после паузы: в последний раз она соревновалась на старте сезона-2022/2023. Ранее фигуристка восстановила четверной лутц, который показала в соцсетях. Также она работает над тройным акселем на удочке, но планов вставлять его в программу пока нет.

Фигурное катание
Макар Игнатов
Александра Трусова