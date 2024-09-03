Фигуристка Чикмарева пропустит контрольные прокаты сборной России из‑за травмы ноги

Выступающая в паре с Матвеем Янченковым российская фигуристка Екатерина Чикмарева рассказала, что пропустит контрольные прокаты сборной России из‑за травмы.
Чикмарева в социальных сетях выложила фотографию травмированной правой ноги в гипсе.
— Я к вам с не очень приятными новостями. Многие знают, что наш вид спорта очень травмоопасный и нужно быть очень внимательными. Не всегда это получается и приводит к неприятным результатам. К сожалению, мы с Матвеем не сможем принять участие в контрольных прокатах. Постараемся как можно быстрее восстановиться и радовать вас нашими новыми программами, — написала спортсменка в Telegram‑канале.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге.
Чикмарева и Янченков являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года.
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