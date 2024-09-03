Тарасова: «Трусова меня очень удивит»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что будет удивлена, если фигуристка Александра Трусова будет участвовать в контрольных прокатах сборной России.

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Ранее серебряный призер Олимпийских игр Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Прокаты пройдут 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге на СК «Юбилейный».

— Трусова пока еще не вернулась в большой спорт, но делает попытку, чему я очень рада. Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Последний раз Трусова участвовала в турнирах в 2022 году и полностью пропустила сезон‑2023/24. Летом 2024 года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сообщила, что взяла его фамилию.