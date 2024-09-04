Щербакова заявила, что ее приглашали тренировать иностранные сборные

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова получала приглашения тренировать в иностранных сборных. Об этом она сообщила журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Была ли мысль стать тренером? Было много предложений - у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере. Я провожу либо сборы, либо мастер-классы. В этом году была в Турции, во Франции, сейчас поеду в Китай. То есть тренерская карьера есть, но пока не в таком объеме, пока этого достаточно", - сказала Щербакова.

Щербаковой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотую награду командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.