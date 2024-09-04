Щербакова назвала неактуальным возвращение на лед

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова считает неактуальным вопрос своего возвращения на лед после перенесенных операций. Об этом он рассказала журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В марте Щербакова перенесла операцию на голеностопе.

"У меня этой весной были три операции на голеностопе, думаю, что вопрос [возвращения на лед] не очень актуален сейчас", - сказала Щербакова. "Как проходит восстановление? Как раз время сборов его немного ускорило. Пока что на лед не планировала вставать. Есть тренерская работа, где не нужно увеличивать нагрузку, есть возможность повспоминать движения, заодно потихоньку привыкать ко льду", - добавила фигуристка.

Щербаковой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотую награду командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.