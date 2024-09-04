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Олимпийская чемпионка Щербакова призналась, что не готова быть тренером

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что пока не готова посвящать себя тренерской работе. Ее слова приводит ТАСС. "Была ли мысль стать тренером? Было много предложений — у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере", - призналась фигуристка. Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу "Ледниковый период". Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Олимпийская чемпионка Щербакова призналась, что не готова быть тренером
© Газета.Ru
Фигурное катание
Каори Сакамото
Александра Трусова
Алексей Ягудин
Анна Щербакова