Мать оштрафованной на 1,8 млн фигуристки поделилась подробностями дела

Наталья Парсегова, мать фигуристки Арины Парсеговой, рассказала подробности судебного процесса с академией «Ангелы Плющенко».

В понедельник Никулинский районный суд города Москвы рассмотрел иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям 12‑летней фигуристки Парсеговой и постановил взыскать с ответчика 1,8 миллиона рублей.

— Считаю нужным расставить точки в некоторых важных моментах: я ни разу за всю карьеру Арины в академии «Ангелы Плющенко» не подходила к тренерам с просьбой изучения четверных прыжков (в целом никогда не лезу в тренировочный процесс), Арина там их не изучала и меня это нисколько не расстраивало.

Договор заключался не на один год, а на 8 лет. Если быть точной, до 30 апреля 2030 года.

С момента постановки диагноза моему супругу до дня его смерти прошло 9 месяцев, договор мы подписали в середине этого срока. С юристом академии «Ангелы Плющенко» велись переговоры о невозможности подписания договора из‑за тяжелой ситуации в семье. В то же время я сообщаю о вынужденном уходе из спорта, на что последовали длительные уговоры со стороны Рудковской, Давыдовой и юриста академии (все переписки были предоставлены в материалах дела). Подписали договор в итоге не от глупости, а от безысходности! Такое бывает в том состоянии, в котором мы находились.

Евгений Викторович (Плющенко), говоря о любви к Арине, немного запутался в датах. Иск академии «Ангелы Плющенко» в мой адрес был подан за год до съемок моего интервью, до этого момента я не давала никаких комментариев по ситуации.

Дело в неблагодарности — неправда! В прениях юристы зачитали мое сообщение в адрес Рудковской как раз с благодарностью, СМИ не дадут соврать. Дело исключительно в том, куда мы перешли, и точка!

Арина не каталась весь срок обучения «на халяву». Более полутора лет мы оплачивали тренировки самостоятельно, не ходили на дополнительные занятия и не проживали на территории, сумма иска сформирована за 9 месяцев оплаты расходов на Арину Екатериной Давыдовой, а эксплуатация меня и моего ребёнка с 9 утра до 9 вечера на съёмках, с определенной периодичностью, не такая уж и «халява», люди за это, как правило, получают деньги, ровно так же, как и за рекламу в социальных сетях, которую с меня спрашивал адвокат (переписка в материалах дела).

Цена психологического состояния моего ребёнка, которое мы по сегодняшний день, по крупицам, восстанавливаем после ухода из академии «Ангелы Плющенко» с «идеальными» для нас условиями гораздо выше любых фигурирующих в деле сумм! Жаль, что за это не подают иски, — написала женщина в социальных сетях.

В 2023 году Парсегова покинула академию Евгения Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. В июне совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила «Матч ТВ», что будет судиться с родителями фигуристки из‑за ее ухода.