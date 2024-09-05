Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в благотворительном футбольном матче. Об этом фигурист рассказал в своем Telegram-канале.

4 сентября в Омске Костомаров посетил игру регулярного чемпионатах КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью». В своем канале он выложил кадры со своей поездки на ледовую арену, назвав увиденную игру прекрасной.

«Сегодня я побывал на хоккейном матче. А в скором времени состоится благотворительный матч, где я сыграю в футбол», — сказал Костомаров в опубликованном видео.

Напомним, что в начале 2023 года Костомарова госпитализировали после новогоднего выступления на открытом воздухе. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи ампутировали ему части рук и ног, однако фигурист смог восстановиться и уже в декабре 2023 года снова вышел на лед.