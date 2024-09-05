Рудковская резко отреагировала на инициативу штаба Тутберидзе по долгу Парсеговой

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, резко отреагировала на то, что штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на коммерческой основе открыл набор болельщиков на тренировку, средства от которой пойдут на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

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Напомним, в мае 2023 года Парсегова перешла от Плющенко к Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд на законных представителей спортсменки из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки.

Команда Тутберидзе частично погасит долг Парсеговой перед академией Плющенко