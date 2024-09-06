«Долбилась об него только так». Медведева — об изучении четверного и завершении карьеры

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как изучала четверной прыжок, а затем завершила карьеру.

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– А четверной что требует дополнительно?

– Дополнительной силы, координации, гибкости – суставов, связок. Дополнительной подготовки. Я столько лет была на тройных, и в таком взрослом возрасте – 19-20 лет – учить четверные… В этом возрасте уже для координации сложно. У тебя мозг и тело не особо понимают, что нужно сделать, чтобы скрутить четверной прыжок. И ты уже начинаешь головой понимать, что это не совсем в биомеханике заложено нашей изначально.

– А ты пробовала?

– Конечно. Я долбилась об него только так вообще. И ты когда пытаешься его выучить уже не в маленьком, а во взрослом возрасте, ты начинаешь понимать, что это абсолютно не заложено природой. Тебе просто морально тяжело подпрыгнуть и четыре оборота скрутить в воздухе.

У меня было так. И плюс ещё травма. В какой-то момент я поняла, что уже неконкурентоспособна. Во-вторых, у меня очень сильно всё болело, там ещё и ковид начался… Вот в ковид я и сказала – всё, пока, – поделилась Медведева в подкасте Ивана Абрамова.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. После Игр в Пекине она перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду, но в сентябре 2020-го вернулась обратно к бывшей наставнице.