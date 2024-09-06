Евгения Медведева намекнула на свадьбу с коллегой-фигуристом

Личная жизнь российской фигуристки Евгении Медведевой долгое время была максимально засекречена. Лишь в прошлом году спортсменка приоткрыла завесу тайны, обозначив, что ее сердце не свободно. Звезда спорта рассекретила тогда роман со своим коллегой по цеху Дмитрием Чигиревым. Накануне же выяснилось, что фигуристка уже проживает вместе с молодым человеком. Об этом она рассказала в «Подкасте Абрамова».

По словам Евгении, ее отношения с Дмитрием очень гармоничны. На создание крепкой романтической связи никак не повлияло то, что спортсменка росла без отца. Мама и бабушка Медведевой окружили ее должным вниманием и спокойно отпустили во «взрослую жизнь».

В беседе с Иваном Абрамовым спортсменка также намекнула, что роман с фигуристом вполне может перерасти в нечто серьезное. По словам Евгении, в ее жизни все «комфортно и правильно».