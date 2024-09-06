Ученица Плющенко дважды упала и стала 26-й в короткой программе на юниорском Гран-при

15-летняя фигуристка «Ангелов Плющенко» Габриэлла Гринберг, которая представляет Израиль, идёт на 26-м месте после короткой программы на втором этапе юниорского Гран-при в Остраве (Чехия).

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В прокате фигуристка допустила два падения: при исполнении одного из вращений и на двойном флипе, хотя изначально планировала прыгать тройной. Также одиночница сдвоила второй из прыжков в каскаде тройной лутц – тройной тулуп. В итоге Гринберг набрала 41,51 балла и оказалась на 26-й текущей позиции.

В турнирной заявке девушки на сайте ISU в качестве тренеров указаны Евгений Плющенко, Артём Значков и Екатерина Митрофанова.

Произвольная программа девушек-одиночниц на юниорском Гран-при в Остраве состоится в субботу 7 сентября.