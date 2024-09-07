Рудковская жестко высказалась о Тутберидзе

Академии фигурного катания мужа Яны Рудковской Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе уже не первый год соревнуются за звание лучшей школы и наличие лучших тренеров. Соответственно возникают конфликты. Так, большой скандал разгорелся после того, как Арина Персегова из «Ангелов Плющенко» решила перейти к их соперникам.

Оказалось, что 12-летняя беглянка из-за того, что разорвала контракт с «Ангелами», осталась должна академии 2 миллиона рублей. Рудковская даже заявляла, что собирается отсудить эти деньги, потраченные на обучение Арины, пишет издание popcake.

Накануне стало известно, что Тутберидзе хочет помочь Арине. Для этого она организовала открытую тренировку, на которой может присутствовать любой желающий, заплатив 10 тысяч за билет.

Рудковская в микроблоге жестко высмеяла Тутберидзе, назвав ее любительницей жить за чужой счет. По ее словам, школа Этери не платит налоги, так как у них государственный каток, но в то же время она не собирается сама погасить долг своей воспитанницы..

«Какая часть от собранных денег пойдет на закрытие долга? Удобно — жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью», - заявила Рудковская.

Ранее продюсер Яна Рудковская призналась, что самый роскошный подарок, который она получила, была сумка за 7 млн рублей, сообщает Пятый канал. По словам знаменитости, аксессуар ей вручила миллиардер из Лондона.