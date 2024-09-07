Сменившая гражданство российская фигуристка покинула академию Плющенко

Перешедшая в сборную Казахстана Самоделкина покинула академию Плющенко
Фигуристка Софья Самоделкина, перешедшая из сборной России в команду Казахстана, покинула академию «Ангелы Плющенко». Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Спортсменка подчеркнула, что согласовала это решение со всеми сторонами.
«С Евгением Викторовичем Плющенко и Яной Александровной Рудковской мы продолжаем сотрудничество и дружбу», — заявила Самоделкина.
Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае. Она дебютировала за новую сборную в июле.
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Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.