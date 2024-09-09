Тренер танцоров на льду Ушакова прекратила сотрудничество с академией "Ангелы Плющенко"

Тренер фигуристов - танцоров на льду Арина Ушакова прекратила сотрудничество с академией "Ангелы Плющенко". Об этом она рассказала ТАСС.

В июне стало известно, что Ушакова присоединилась к штабу Натальи Линичук в качестве тренера.

"Я прекратила сотрудничество с академией "Ангелы Плющенко" по своей инициативе", - рассказала Ушакова.

Ушаковой 21 год. Ранее она выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, вместе с которым стала победительницей первенства России среди юниоров (2021), в 2022 году дуэт распался. Осенью 2023 года Ушакова встала в пару с Валерием Ангелополом, дуэт распался в декабре этого же года.