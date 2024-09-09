Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию

Стало известно расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября.

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14 сентября, суббота, короткая программа:

14:00 — женщины;

15:20 — мужчины;

16:45 — спортивные пары;

17:55 — танцы на льду.

15 сентября, воскресенье, произвольная программа:

14:00 — женщины;

15:35 — мужчины;

17:15 — спортивные пары;

18:35 — танцы на льду.

Напомним, в списке одиночников-мужчин присутствуют Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, а также такие известные фигуристы, как Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и другие. В женском одиночном катании в список вошли Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и ещё шесть фигуристок.