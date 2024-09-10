Медведева, Энберт и Ягудин примут участие в ледовом мюзикле "Кармен"

Серебряные призеры олимпийских игр Евгения Медведева, Александр Энберт и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и еще порядка 70 артистов примут участие в ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Кармен", который возвращается после девятилетнего перерыва в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Показы обновленного шоу пройдут с 1 по 4 ноября на "ЦСКА-Арене".

"Самый популярный ледовый мюзикл Ильи Авербуха "Кармен" после долгого перерыва вернется в Москву. С 1 по 4 ноября на "ЦСКА-Арене" пройдут шесть показов этой знаменитой трагической истории о любви и ненависти", - сказали там.

Премьера ледового мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Алексей Ягудин.

"Спектакль получил восторженные отзывы критиков и зрителей, стал лауреатом театральных премий и с триумфом был представлен на международных площадках. Спустя 10 лет зрителей ждет обновленный еще более впечатляющий спектакль с новым составом и декорациями. Это самый масштабный ледовый спектакль в России по количеству участников", - отметили в пресс-службе. Режиссер-постановщик мюзикла Илья Авербух отметил, что за 9 лет постановку увидело свыше 1 млн человек.

Главные роли в новой версии "Кармен" исполнят серебряные призеры олимпийских игр Евгения Медведева и Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева и еще около 70 артистов.

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Прозвучат как знаменитые мелодии Жоржа Бизе и Мориса Равеля, так и музыка российского композитора Романа Игнатьева, созданная специально для спектакля.