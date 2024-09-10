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В ледовом мюзикле "Кармен" примут участие Медведева, Энберт и Ягудин

Серебряные призеры олимпийских игр Евгения Медведева, Александр Энберт и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и еще порядка 70 артистов примут участие в ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Кармен", который возвращается после девятилетнего перерыва в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Показы обновленного шоу пройдут с 1 по 4 ноября на "ЦСКА-Арене".

Медведева, Энберт и Ягудин примут участие в ледовом мюзикле "Кармен"
© globallookpress.com
"Самый популярный ледовый мюзикл Ильи Авербуха "Кармен" после долгого перерыва вернется в Москву. С 1 по 4 ноября на "ЦСКА-Арене" пройдут шесть показов этой знаменитой трагической истории о любви и ненависти", - сказали там.

Премьера ледового мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Алексей Ягудин.

"Спектакль получил восторженные отзывы критиков и зрителей, стал лауреатом театральных премий и с триумфом был представлен на международных площадках. Спустя 10 лет зрителей ждет обновленный еще более впечатляющий спектакль с новым составом и декорациями. Это самый масштабный ледовый спектакль в России по количеству участников", - отметили в пресс-службе. Режиссер-постановщик мюзикла Илья Авербух отметил, что за 9 лет постановку увидело свыше 1 млн человек.

Главные роли в новой версии "Кармен" исполнят серебряные призеры олимпийских игр Евгения Медведева и Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева и еще около 70 артистов.

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Прозвучат как знаменитые мелодии Жоржа Бизе и Мориса Равеля, так и музыка российского композитора Романа Игнатьева, созданная специально для спектакля.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Александр Энберт
Максим Маринин
Роман Игнатьев
Морис Равель
Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин
Жорж Бизе
Роман Костомаров
Евгений Медведев
Илья Авербух
Татьяна Навка