Российский фигурист Владислав Дикиджи пропустит закрытые контрольные прокаты сборной России в Новогорске из‑за простуды. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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По информации источника, 20-летний фигурист простудился и не находится в расположении сборной в Новогорске.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14–15 сентября в Санкт Петербурге в СК «Юбилейный». Перед открытыми контрольными прокатами сборной России в Санкт‑Петербурге проходят закрытые предсезонные прокаты в Новогорске, которые запланированы на 10–12 сентября.

Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России — 2024, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал, а также заявил, что в этом сезоне больше хочет сосредоточиться на четверных прыжках.