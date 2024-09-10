Плющенко запросил грант в 22 млн рублей у Президентского фонда

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант. Сумма составляет 22,45 млн руб., следует из данных, размещенных на сайте фонда.

Грант необходим фигуристу для проведения ледового шоу на музыку Петра Чайковского в 2025–2026 годах. В обосновании проекта подчеркивается, что в основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства — «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Так, на сцене будет объединено «в единое действо современное фигурное катание и классический балет, которые будут поддерживаться яркими мультимедийными решениями, потрясающими декорациями и костюмами». Как ожидается, проект «Сказки Евгения Плющенко» реализуют с 1 марта 2025 по 30 июня 2026 года. Расходы оцениваются в 148,725 млн руб.

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Напомним, что ранее Плющенко добился от фонда выделения ему 32,25 млн руб. на показ шоу «Щелкунчик» в разных городах России.