Фигуристка Акатьева сравнила волнение на открытой тренировке с соревнованиями

Фигуристка Софья Акатьева волновалась на открытой тренировке так же, как и на соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе состоялась открытая тренировка, во время которой фигуристы показали свой тренировочный процесс и программы.

"Получилось ли прощупать почву перед сезоном? Я очень хорошо прощупала. Рада, что получилось прокатать программу перед основными контрольными прокатами, попробовать себя, прокатать произвольную, - рассказала Акатьева. - Атмосфера была хорошая, было волнительно, как на соревнованиях, поэтому я рада, что это мероприятие было проведено, мне очень понравилось".

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что мероприятие для нее было необычным: "Все в целом необычно было, такого никогда никто не делал. Очень интересно и круто, что Этери Георгиевна организовала это мероприятие, спасибо ей большое, всему нашему тренерскому штабу и, конечно, федерации фигурного катания за предоставленную возможность".

Акатьевой 17 лет. На ее счету победа на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. На счету Акатьевой серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых. Прошедший сезон спортсменка полностью пропустила.

Садковой 16 лет. Она является серебряным и бронзовым призером этапов Гран-при России.