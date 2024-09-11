Для РУСАДА вопрос допингового случая Валиевой закрыт

Вопрос допингового случая российской фигуристки Камилы Валиевой для Российского антидопингового агентства (РУСАДА) закрыт, организация сделала по его итогам ряд важных выводов. Об этом ТАСС заявила глава организации Вероника Логинова.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

"Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего в части работы с юными спортсменами, - рассказала Логинова. - Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий - РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится". "Мы очень надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности. Тем более если они выходят на такие крупные соревнования, как Олимпийские игры", - добавила глава РУСАДА.

Сигнал для всех

Логинова отметила, что случаев дисквалификации несовершеннолетних на данный момент много. "Мы готовы помогать Камиле, и мы это делаем. Она обращается к нам по ряду юридических вопросов, связанных с условиями дисквалификации, наши юристы всегда дают ей комментарии, - подчеркнула Логинова. - Ее случай - это действительно сигнал, особенно для тех видов спорта, в которых выступают юные спортсмены. К сожалению, случаев дисквалификации несовершеннолетних на сегодня много, в данный момент отбывают дисквалификацию 16 спортсменов, которые на момент взятия пробы, оказавшейся положительной, были несовершеннолетними, это звонок к тому, чтобы на законодательном уровне пересматривать систему и вносить требования об антидопинговом образовании на самом раннем уровне развития образования спортсмена".

"У нас страна спортивная, многие занимаются спортом в том числе на любительском уровне, я считаю, что и в общеобразовательных школах введение уроков о ценностях спорта и основах антидопинга будет уместно. Мы подготовили материалы, которые помогут нашим учителям проводить интересные уроки для школьников всех возрастов", - рассказала глава РУСАДА.

Логинова подчеркнула, что дополнительного финансирования для реализации программ не потребуется: "Никаких финансовых вливаний для этого не требуется - мы получаем финансирование от министерства финансов, с которым у нас прекрасный диалог, - отметила она. - И мы используем эти средства в том числе на антидопинговое образование. Отдел образования РУСАДА делает его максимально доступным и интересным. Но еще раз подчеркну, хотелось бы больше инициативы от федерации. Мы готовы организовать процесс, но нам нужна помощь".

Жесткие правила

Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года, которую производила Стокгольмская лаборатория, был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

"Что касается пробы Валиевой, то нас обвиняли в том, что она долго анализировалась, не была отмечена должным образом. Но мы неоднократно говорили о том, что было руководство для национальных антидопинговых агентств, специально разработанное для Олимпийских игр. Исходя из этого руководства, пробы, которые были отобраны в декабре, не должны были быть отмечены как срочные. Второй момент - пробе был присвоен специальный статус уже в начале января. Что касается задержек лаборатории, я это комментировать не буду - это вопрос лаборатории", - сообщила Логинова. "К спортсменам предъявляется большое количество требований - "спортсмен должен", "спортсмен не может" и так далее. Справедливо было бы, чтобы не менее жесткие правила касались и тех, кто обеспечивает допинг-контроль. Сейчас в оригинале стандарта для лабораторий написано, что "рекомендуется" анализировать пробу в течение 20 дней с момента отбора. Но не так должно быть. Должно быть четко прописано, в течение скольких дней она должна быть проанализирована. И уж тем более, когда речь идет о проведении спецанализов, о подтверждении положительных случаев", - подчеркнула глава РУСАДА.

Ранее Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Валиеву лишили золота чемпионатов Европы и России.