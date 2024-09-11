Трусова вернется — а кто ей помешает? Все о контрольных прокатах фигуристов

Кто участвует, где и когда смотреть, главные интриги — в материале «Чемпионата».

Сезон в российском фигурном катании стартует уже на этой неделе! 14-15 сентября лучшие спортсмены страны представят программы на предстоящий сезон в санкт-петербургском ледовом дворце «Юбилейный». Кое-какие спойлеры о постановках мы уже знаем, но впервые увидеть полноценные прокаты, наполненные хореографией и техническими элементами, сможем только в эти выходные. И это будет очень интересное зрелище!

Чьих выступлений ждать в Петербурге, где найти трансляцию, в каком порядке выступят фигуристы и что за интриги нас ждут — рассказываем в материале «Чемпионата».

Трусова возвращается! Но в женском катании есть и другие интриги

Первыми свои программы покажут женщины-одиночницы. Главным событием контрольных прокатов однозначно станет возвращение Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) после двухлетнего перерыва. Серебряный призер Олимпиады в Пекине пока не обещает выйти в сезон, но готова проверить свою конкурентоспособность на фоне лучших фигуристок России. В межсезонье Александра восстановила свой коронный четверной лутц, и этот прыжок точно станет её козырем, ведь из взрослых фигуристок этим элементом сейчас не владеет никто.

Если Игнатова покажет чистые прокаты с элементами ультра-си, то конкурировать с ней сможет, вероятно, только Аделия Петросян. Ученица Тутберидзе стала безоговорочным лидером женского одиночного катания в прошлом сезоне, постоянно демонстрируя сильные прокаты с двумя-тремя прыжками ультра-си в произвольной программе. В какой форме Аделия находится сейчас и готова ли она продолжить своё доминирование — неизвестно. Но тем интереснее будет наблюдать за конкуренцией в женском одиночном катании.

В прошлом сезоне главной конкуренткой для Петросян была Софья Муравьёва, владеющая тройным акселем. Ученица Плющенко обладает балансом, поражая не только техникой, но и катанием, что не могут не оценить судьи. Если Соне удастся обрести стабильность, то у неё есть все шансы побороться за лидерство.

Ещё одна фигуристка, которая будет претендовать на самые высокие результаты — это Софья Акатьева. Ученица Тутберидзе возвращается после пропущенного сезона — пока не в такой блестящей форме, что у нее была в сезоне-2022/2023, когда она выиграла чемпионат России — но это ничего не значит, у Софьи еще есть время восстановить свои кондиции.

Сильных прокатов с элементами ультра-си можно ждать от Алины Горбачёвой и Дарьи Садковой, которые пока не успели зарекомендовать себя на высшем уровне, однако у них есть для этого все шансы. А Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова постараются удивить зрелищными программами и эффектным катанием, что у них успешно получалось в прошлом сезоне.

Ждём зрелищ от мужчин!

Самая интересная конкуренция нас традиционно ждёт в мужском одиночном катании. За прошлые два сезона в этом виде у нас определился однозначный лидер — Евгений Семененко. Двукратный чемпион России старается прогрессировать дальше — в межсезонье он стал разучивать четверной аксель, что, к сожалению, не обошлось без последствий в виде травм. Насколько Евгений готов к сезону — покажут контрольные прокаты, но расслабляться ему точно нельзя, ведь конкуренты не дремлют.

После чемпионата России — 2023, где Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковые баллы, между фигуристами наметилось своеобразное противостояние. Пока Евгений удерживается впереди, но всё может измениться, ведь Пётр обладает серьёзным техническим потенциалом. Однако фигурист в межсезонье тоже столкнулся с травмой. Огонька в противостояние топовых фигуристов добавит и то, что они оба для короткой программы взяли саундтрек из фильма «Дюна». Как минимум в зрелищности постановок Семененко и Гуменник точно будут конкурировать.

В тройке лидеров в прошлом сезоне закрепился Владислав Дикиджи, который однозначно претендует на звание русского технического гения. В межсезонье ученик Татаурова приземлил четверной аксель на тренировке — ранее такое удавалось только американцу Илье Малинину. Владислав хотел покуситься и на пятерной прыжок, но после того, как ISU объявил базовую стоимость, передумал — нецелесообразно.

К сожалению, перед контрольными прокатами Дикиджи настигли проблемы со здоровьем, так что его участие пока остается под вопросом.

Побороться за лидерские позиции смогут ещё несколько фигуристов. Марк Кондратюк после продолжительного кризиса мощно завершил прошлый сезон, показав на Спартакиаде сильнейших лучший прокат произвольной программы в своей карьере. Какие-то прогнозы стоит делать с осторожностью, но Марк уже не раз доказывал, что он может. Не собирается сдаваться и Дмитрий Алиев — чемпион Европы 2020 года в последнее время тоже переживал не лучшие времена, однако он пробует различные способы, чтобы побороть кризис.

Макар Игнатов и Андрей Мозалёв долгое время страдали из-за отсутствия стабильности, что привело их к смене тренеров: первый перешел от Рукавицына к Плющенко, а второй — от Давыденко к Тутберидзе. На контрольных прокатах мы увидим первые плоды их работы с новыми наставниками.

Наверняка в борьбу вклинятся Глеб Лутфуллин, Роман Савосин и Даниил Самсонов, показывавшие отличные прокаты в прошлом сезоне.

Вернётся ли главное противостояние в парах?

В парном катании хочется увидеть возвращение противостояния Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. Прошлый сезон целиком и полностью захватили Настя с Сашей, не подпуская конкурентов к себе даже близко. Ребята добились потрясающей стабильности. Но Сашу с Димой нельзя списывать со счетов — прошлый сезон ушёл на адаптацию, они привыкали к новому тренерскому штабу (ребята перешли от Москвиной к Тутберидзе). Сейчас взаимодействие со специалистами и новые навыки у ребят, должно быть, наработаны, так что в этом сезоне они должны вернуться сильнее.

Не менее интересно будет следить за борьбой за третье место в элите: в прошлом сезоне за него бились сразу несколько пар — Хабибуллина/Княжук, Осокина/Грицаенко, Чикмарёва/Янченков и Артемьева/Брюханов. На контрольных прокатах мы увидим только первые две пары — остальные не примут участия по медицинским причинам. Но это точно не сделает выступление пар в Петербурге менее зрелищными.

Особенным удовольствием будет увидеть Алёну Косторную и Георгия Куницу. Несмотря на то что прошлый сезон у ребят складывался тяжело, они решили не сдаваться и продолжить борьбу. Алёна и Георгий очень постарались в плане постановок: в короткой программе у них будет «Ангел» — аллюзия на знаменитую программу Косторной, а в произвольной — «Мастер и Маргарита», поставленная Натальей Линичук.

Интересно будет посмотреть, что покажет пара, дебютирующая на контрольных прокатах — Алиса Блинникова и Алексей Карпов, а также Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, тренирующиеся в центре Тутберидзе.

Танцоры попытаются удивить

В танцах на льду интереснее всего будет посмотреть на постановки наших топовых пар. Александра Степанова и Иван Букин признавались, что готовят что-то сложное и необычное. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин говорили, что хотят представить что-то выделяющееся. А Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный уже показали кусочки своих танцев на открытой тренировке.

Вместе с ними новые постановки представили Анна Коломенская и Артём Фролов — дебютанты контрольных прокатов. Помимо них, впервые на таком мероприятии выступят такие дуэты, как Кузьмина/Студеникин, Рыбакова/Махноносов, Щербакова/Гончаров, Кагановская/Некрасов, Пасечник/Чиризано. Последние четверо фигуристов уже имеют опыт выступлений на контрольных прокатах, но с другими партнёрами. Нас ждёт премьера сразу двух новых дуэтов!

В прошлом сезоне круто себя зарекомендовали Леонтьева/Горелкин и Миронова/Устенко, так что на их программы тоже будет очень интересно посмотреть. Последние выбрали для своего произвольного танца достаточно необычную тему «Гамлет», о которой недавно рассказали «Чемпионату».

Так что каждый вид на контрольных прокатах будет стоить вашего внимания! А теперь о важном: где, когда и кого наблюдать на этом мероприятии.

Где смотреть контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию будут в полном объёме показаны на сайте Первого канала. По телевидению покажут лишь часть трансляции: с 15:30 до 16:55 в оба дня. «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом событий и проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

14 сентября, суббота, короткая программа.

14:00 — женщины; 15:20 — мужчины; 16:45 — спортивные пары; 17:55 — танцы на льду.

15 сентября, воскресенье, произвольная программа.

14:00 — женщины; 15:35 — мужчины; 17:15 — спортивные пары; 18:35 — танцы на льду.

Список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Женщины: Софья Акатьева, Александра Игнатова, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.