Фигуристы Тютюнина и Грачев выступят на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев, выступающие в танцах на льду, примут участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказала Тютюнина.

В ранее опубликованном списке участников дуэт не числился. Фигуристы были добавлены в список участников после закрытых прокатов в подмосковном Новогорске.

"Мы будем выступать на прокатах в Санкт-Петербурге", - сказала Тютюнина.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Тютюниной и Грачеву 21 год. Фигуристы встали в пару в 2023 году. Вместе они стали бронзовыми призерами этапа Гран-при России. На чемпионате России 2024 года дуэт занял седьмое место.