Фигуристы Кузьмина и Студеникин пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге

Фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал тренер Александр Свинин.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

"Кузьмина и Студеникин не выступят на прокатах в Санкт-Петербурге. Партнер болел, болезнь перешла в воспаление легких, мы решили не рисковать, - рассказал Свинин. - Они были хорошо готовы к прокатам, но потом Дима заболел".

Кузьминой 18 лет, Студеникину 21 год. Они являются победителями этапа юниорского Гран-при России и бронзовыми призерами юниорского финала Гран-при России 2024 года.