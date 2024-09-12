Стал известен порядок выступлений фигуристов на контрольных прокатах
14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:
14 сентября, суббота, короткая программа
Женщины:
1. Александра Игнатова.
2. Софья Муравьёва.
3. Дарья Садкова.
4. Алина Горбачёва.
5. Вероника Яметова.
6. Софья Акатьева.
7. Аделия Петросян.
8. Ксения Синицына.
9. Анна Фролова.
Мужчины:
1. Глеб Лутфуллин.
2. Пётр Гуменник.
3. Макар Игнатов.
4. Даниил Самсонов.
6. Дмитрий Алиев.
7. Андрей Мозалёв.
8. Роман Савосин.
9. Марк Кондратюк.
Спортивные пары:
1. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.
2. Алёна Косторная/Георгий Куница.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
5. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Танцы на льду:
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
2. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
4. Анна Щербакова/Егор Гончаров.
5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
6. Александра Степанова/Иван Букин.
7. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.
8. Анна Коломенская/Артём Фролов.
9. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
11. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
15 сентября, воскресенье, произвольная программа
Женщины:
1. Алина Горбачёва.
2. Анна Фролова.
3. Аделия Петросян.
4. Ксения Синицына.
5. Софья Акатьева.
6. Вероника Яметова.
7. Софья Муравьёва.
8. Александра Игнатова.
9. Дарья Садкова.
Мужчины:
1. Роман Савосин.
2. Дмитрий Алиев.
3. Даниил Самсонов.
4. Марк Кондратюк.
5. Глеб Лутфуллин.
7. Макар Игнатов.
8. Пётр Гуменник.
9. Андрей Мозалёв.
Спортивные пары:
1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.
4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
5. Алёна Косторная/Георгий Куница.
6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду:
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.
2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.
4. Анна Щербакова/Егор Гончаров.
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.
6. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
7. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.
8. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
10. Александра Степанова/Иван Букин.
11. Анна Коломенская/Артём Фролов.