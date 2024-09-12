Стал известен порядок выступлений фигуристов на контрольных прокатах

14-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке:

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14 сентября, суббота, короткая программа

Женщины:

1. Александра Игнатова.

2. Софья Муравьёва.

3. Дарья Садкова.

4. Алина Горбачёва.

5. Вероника Яметова.

6. Софья Акатьева.

7. Аделия Петросян.

8. Ксения Синицына.

9. Анна Фролова.

Мужчины:

1. Глеб Лутфуллин.

2. Пётр Гуменник.

3. Макар Игнатов.

4. Даниил Самсонов.

5. Евгений Семененко.

6. Дмитрий Алиев.

7. Андрей Мозалёв.

8. Роман Савосин.

9. Марк Кондратюк.

Спортивные пары:

1. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.

2. Алёна Косторная/Георгий Куница.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

5. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

7. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

2. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

4. Анна Щербакова/Егор Гончаров.

5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

6. Александра Степанова/Иван Букин.

7. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

8. Анна Коломенская/Артём Фролов.

9. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

11. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

15 сентября, воскресенье, произвольная программа

Женщины:

1. Алина Горбачёва.

2. Анна Фролова.

3. Аделия Петросян.

4. Ксения Синицына.

5. Софья Акатьева.

6. Вероника Яметова.

7. Софья Муравьёва.

8. Александра Игнатова.

9. Дарья Садкова.

Мужчины:

1. Роман Савосин.

2. Дмитрий Алиев.

3. Даниил Самсонов.

4. Марк Кондратюк.

5. Глеб Лутфуллин.

6. Евгений Семененко.

7. Макар Игнатов.

8. Пётр Гуменник.

9. Андрей Мозалёв.

Спортивные пары:

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов.

4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

5. Алёна Косторная/Георгий Куница.

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

2. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

4. Анна Щербакова/Егор Гончаров.

5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов.

6. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

7. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

8. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

10. Александра Степанова/Иван Букин.

11. Анна Коломенская/Артём Фролов.