Руководство Всемирного антидопингового агентства скрыло заключение научного эксперта, который подтвердил версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности заражения запрещенным препаратом через десерт. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, WADA по запросу РУСАДА наняло бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи с просьбой написать своей заключение по делу Валиевой. В результате он пришел к выводам, которые могли говорить в защиту Валиевой. В частности, его эксперимент подтвердил, что следы раскрошенной таблетки, содержавшей триметазидин, могут привести к положительному результату допинг-пробы, что соответствовало утверждениям защиты россиянки.

Однако гендиректор WADA Оливье Ниггли и руководитель департамента разведки и расследований Гюнтер Янгер в своей переписке решили не давать ход результатам экспериментам Сожи и дело рассматривалось в CAS без него.

«Хотя неясно, какое влияние он оказал бы на расследование дела, его отсутствие поднимает вопрос об этичности попытки скрыть его», — говорится в тексте.

В AP отметили, что особенно сомнительно дело Валиевой выглядит на фоне похожего случая с группой китайских пловцов в 2020 году. У них тогда тоже выявили положительную допинг-пробу на триметазидин, но они не были отстранены от соревнований и не подверглись никаким санкциям.

Напомним, что в конце января Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2022. Таким образом сборная РФ золота Олимпиады в командном турнире. Фигуристку же дисквалифицировали на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, и лишили золота чемпионатов Европы и России.