Статья Associated Press с информацией о том, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение научного эксперта, который подтвердил версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности заражения запрещенным препаратом через десерт, имеет неточности. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе WADA.

— Эксперимент не был частью расследования WADA, и руководство WADA не допускало необоснованного вмешательства в работу организации, которая является независимой в оперативном отношении, — подчеркнули в пресс-службе.

Там также отметили, что организация не должна быть вовлечена в подготовку отчетов сторонами в суде первой инстанции, передает РИА Новости.

До этого выяснилось, что экс-директор агентства в Лозанне Марсьяль Сожи провел эксперимент перед началом судебного разбирательства. Он пришел к выводу, что частицы раскрошенной таблетки с содержанием триметазидина могли оказаться в десерте, приготовленном Валиевой. Это объясняло бы положительный результат допинг-пробы.

Стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России разочарована решением Спортивного арбитражного суда, оставившего в силе предложенное Международным союзом конькобежцев перераспределение медалей командных соревнований Олимпийских игр 2022 года в Пекине.