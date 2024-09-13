Путин отметил вклад Родниной в развитие традиций школы фигурного катания

Президент РФ Владимир Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку, депутата Государственной Думы Ирину Роднину с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваши олимпийские триумфы, огромный вклад в развитие замечательных, победных традиций отечественной школы фигурного катания достойны самого глубокого признания. Отрадно, что и после завершения блестящей спортивной карьеры вы активно трудитесь, участвуете в значимой законотворческой деятельности, в реализации востребованных общественных, просветительских инициатив, направленных на продвижение массового спорта", - говорится в сообщении.

Ирина Роднина - советская фигуристка, общественный и государственный деятель, заслуженный мастер спорта (1969). Трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), самая титулованная чемпионка мира (10 золотых медалей; 1969-1978) в парном катании (с Алексеем Улановым и Александром Зайцевым).