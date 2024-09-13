$91.11-0.16100.39-0.35
Войти в почту

Тарасова раскрыла, почему было потеряно заключение об оправдании Валиевой

Заключение эксперта WADA (Всемирного антидопингового агентства) об оправдании российской фигуристки Камилы Валиевой потеряли, так как международная организация не хочет видеть Россию в мировом спорте, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Как она отметила в беседе с 360.ru, о происходящем нельзя молчать.

Тарасова объяснила, что не видит, чтобы всемирные организации пытались как-то переубедить в этом. Также она добавила, что Валиева невиновна.

Есть люди, которые этим занимаются. Видите вы какие-нибудь результаты их работы? Никакие не видим, — подчеркнула тренер.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства сообщили, что статья Associated Press о возможном сокрытии руководством WADA результатов экспертизы, подтверждающей версию фигуристки Камилы Валиевой о заражении через десерт запрещенным препаратом, имеет ряд неточностей. В WADA подчеркнули, что не агентство должно было решать вопрос об использовании эксперимента РУСАДА.

Валиева рассказала о сложностях жизни вне спорта

До этого Associated Press заявило, что спортивный арбитражный суд (CAS) не включил в дело о нарушении антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой сведения, которые могли ее оправдать. По данным агентства, прямое отношение к этому имеет гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Фигурное катание
Видео
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Всемирное антидопинговое агентство
2