Тарасова раскрыла, почему было потеряно заключение об оправдании Валиевой

Заключение эксперта WADA (Всемирного антидопингового агентства) об оправдании российской фигуристки Камилы Валиевой потеряли, так как международная организация не хочет видеть Россию в мировом спорте, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Как она отметила в беседе с 360.ru, о происходящем нельзя молчать.

Тарасова объяснила, что не видит, чтобы всемирные организации пытались как-то переубедить в этом. Также она добавила, что Валиева невиновна.

Есть люди, которые этим занимаются. Видите вы какие-нибудь результаты их работы? Никакие не видим, — подчеркнула тренер.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства сообщили, что статья Associated Press о возможном сокрытии руководством WADA результатов экспертизы, подтверждающей версию фигуристки Камилы Валиевой о заражении через десерт запрещенным препаратом, имеет ряд неточностей. В WADA подчеркнули, что не агентство должно было решать вопрос об использовании эксперимента РУСАДА.

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До этого Associated Press заявило, что спортивный арбитражный суд (CAS) не включил в дело о нарушении антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой сведения, которые могли ее оправдать. По данным агентства, прямое отношение к этому имеет гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.