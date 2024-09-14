Трусова прокомментировала свое возвращение в большой спорт
Возвращение на соревновательный лед фигуристки Александры Трусовой (в замужестве — Игнатова. — NEWS.ru) можно считать пробным. Об этом заявила сама призер Олимпийских игр. Спортсменка откатала короткую программу на открытых прокатах сборной России.
Как мне мой прокат? Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, где вообще ничего не получалось. До заезда в Новогорск на сборы я не ошибалась очень давно. Не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты, — заявила Трусова журналистам.
В короткой программе фигуристка допустила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Второй элемент получился с недокрутом — в прыжке было только 1,5 оборота.
Также Александра подчеркнула, что тренировки помогают ей чаще видеться с мужем Макаром Игнатовым. Оба спортсмена в данный момент тренируются в академии Евгения Плющенко.
Какая у меня мотивация? Просто ходила на тренировки каждый день. У меня не было особых проектов, я тренировалась, только там мы видимся с Макаром. Стало достаточно хорошо получаться. Решила, что если получится четверной лутц, то попробую. Скучно жить стало, наверное, — добавила Трусова.
Трусова и Игнатов поженились 17 августа. Церемонию бракосочетания организовала продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская. Сейчас Александра выступает на соревнованиях под фамилией Игнатова.