Трусова прокомментировала свое возвращение в большой спорт

Возвращение на соревновательный лед фигуристки Александры Трусовой (в замужестве — Игнатова. — NEWS.ru) можно считать пробным. Об этом заявила сама призер Олимпийских игр. Спортсменка откатала короткую программу на открытых прокатах сборной России.

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Как мне мой прокат? Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, где вообще ничего не получалось. До заезда в Новогорск на сборы я не ошибалась очень давно. Не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты, — заявила Трусова журналистам.

В короткой программе фигуристка допустила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Второй элемент получился с недокрутом — в прыжке было только 1,5 оборота.

Также Александра подчеркнула, что тренировки помогают ей чаще видеться с мужем Макаром Игнатовым. Оба спортсмена в данный момент тренируются в академии Евгения Плющенко.

Какая у меня мотивация? Просто ходила на тренировки каждый день. У меня не было особых проектов, я тренировалась, только там мы видимся с Макаром. Стало достаточно хорошо получаться. Решила, что если получится четверной лутц, то попробую. Скучно жить стало, наверное, — добавила Трусова.

Трусова и Игнатов поженились 17 августа. Церемонию бракосочетания организовала продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская. Сейчас Александра выступает на соревнованиях под фамилией Игнатова.