Плющенко рассказал, куда пойдут взысканные с Парсеговой деньги

Средства, которые по решению суда должна выплатить школе «Ангелы Плющенко» мама фигуристки Арины Парсеговой Наталья, пойдут на благотворительность, рассказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на юную фигуристку в суд. Иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 млн рублей. Финансовые обязательства по выплате долга легли на плечи ее матери.

На фоне этого команда тренера Этери Тутберидзе объявила о проведении открытой тренировки. Часть средств с нее предполагалось направить на погашение долга. Тренер подчеркнула, что весь долг 12-летней спортсменки будет выплачен.

Журналисты попросили Евгения раскрыть, на какие цели пойдут эти деньги, будут ли они потрачены на благотворительность или пойдут на какие-либо другие цели.

«Конечно. Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области», — отметил Плющенко.

Плющенко прокомментировал суд с фигуристкой Парсеговой

Глава школы отметил, что его организация давно занимается благотворительностью, но не считает необходимым это афишировать.