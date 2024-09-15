$90.93-0.18100.80+0.41
Войти в почту

Трусова не смогла чисто исполнить четверной лутц на контрольных прокатах

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова представила новую произвольную программу под песню «Нас бьют, мы летаем» на контрольных прокатах сборной России.

Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах
© РИА Новости

Фигуристка зашла на четверной лутц, докрутила его, но упала. Также Трусова выполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня контрольных прокатов сборной России.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Фигурное катание
Каори Сакамото
Александра Трусова
Евгений Плющенко
СБОРНАЯ РОССИИ