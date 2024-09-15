Стало известно, за что ругают спортсменов в группе Тутберидзе

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в комментарии журналистам на открытых прокатах сборной России в Санкт-Петербурге рассказал, за что специалисты ругают своих спортсменов. Хореограф объяснил, что фигуристам недопустимо исполнять меньшее количество оборотов в прыжках, чем запланировано. Это значит, что они перестают бороться за элемент.

После проката произвольной программы чемпионка России Аделия Петросян не вышла к журналистам из-за ошибок в программе. Спортсменке не удалось исполнить ни один из прыжков повышенной сложности.

Аделия расстроилась, потому что во все тренировочные дни до сегодняшнего она все прыгала, четверные получались. И конечно, она расстроилась из-за того, что не показала ни один четверной в произвольной программе. Мы за «бабочку» (исполнение меньшего количества оборотов, чем запланировано. — NEWS.ru) вообще сильно ругаем спортсменов. Прыжок получится, а может, нет, а «бабочка» — совсем ни о чем. Это значит, что спортсмен принимает решение не бороться за этот элемент, — сообщил Глейхенгауз.

На открытых прокатах сборной из группы Этери Тутберидзе выступали чемпионка России 2024 года Софья Акатьева, действующая чемпионка страны Аделия Петросян, призер этапов Гран-при Дарья Садкова и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также спортивная пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, тренировавшаяся в группе Тутберидзе, рассказала, когда примет решение о продолжении спортивной карьеры.