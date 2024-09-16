В Америке разглядели спад уровня российского фигурного катания

Американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в соцсетях заявил, что выступления представителей национальной сборной России на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября были слабее, чем в прошлом сезоне.

По его словам, возможно, в России сократилось государственное финансирование спорта высших достижений.

«Путин сократил финансирование спорта или уровень действительно упал? Выступления стали слабее», — заявил журналист.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является Анна Щербакова.